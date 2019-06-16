شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: المكملات الغذائية لـ«فوريفر» غير مسجلة وتُسوَّق بادعاءات مضللة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) حذت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جميع منتجات المكملات الغذائية للعلامة التجارية «فوريفر» بتشغيلاتها كافة. وأرجعت «الغذاء والدواء» تحذيرها إلى أن المكملات الغذائية غير مسجلة لدى الهيئة ولم يتم فسحها، وتسوق بادعاءات طبية مضللة.



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