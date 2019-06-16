، "رويترز": السعودية تبدأ خطوات إصدار أول سندات مقومة باليورو ،

محمد بن مسعود - الدمام - فوّضت "جولدمان" و"سوسيتيه" لترتيب لقاءات مع مستثمري السندات في أوروبا

قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن السعودية فوضت "جولدمان ساكس" و"سوسيتيه جنرال" للمساعدة في ترتيب لقاءات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في أوروبا، ما قد يمهد الطريق أمام إصدار المملكة لأول سندات مقومة باليورو.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في أبريل الماضي، إن المملكة تدرس إصدار أولى سنداتها المقومة باليورو هذا العام، مع تطلعها إلى تنويع قاعدتها التمويلية.

وأكد رئيس مكتب إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية في مقابلة مع "رويترز" الشهر الماضي أن المملكة تتطلع لإصدار محتمل لسندات باليورو في إطار استراتيجيتها للدين متوسطة الأجل.

وقال مصدر ثان إن اللقاءات ستبدأ يوم غد الإثنين في لندن، على أن تنتهي في الخامس والعشرين من الشهر نفسه في ميونيخ.

وسيلتقي ممثلون عن الحكومة السعودية أيضاً خلال الجولة بمستثمرين في باريس وزيورخ وميلانو وأمستردام ولاهاي وفرانكفورت.

وتخطط المملكة، الحاصلة على تصنيف A1 من موديز، وA+ من فيتش، أيضاً لإصدار صكوك دولية بما يصل إلى خمسة مليارات دولار في الربع الثالث هذا العام، حسبما قال رئيس مكتب إدارة الدين العام لـ"رويترز".

وفي يناير، جمعت السعودية 7.5 مليار دولار من بيع سندات اجتذبت طلبا تجاوز 27.5 مليار دولار، فيما اعتُبر اقتراعاً بثقة السوق في المملكة.