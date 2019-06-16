، "أمانة مكة" عن سقوط مركبة في شق بوادي جليل: الجوال وراء الحادث ،

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حمّلت أمانة العاصمة المقدسة مواطناً الأسباب وراء سقوط مركبته في شق بشارع وادي جليل بمكة المكرمة، أحدثته إحدى الشركات في ذات الشارع، بأن الانشغال بالجوال وراء الحادث.
جاء ذلك في ردٍ تلقته "الخليج 365" على خبر بعنوان: "مكة.. شق بشارع وادي جليل - مخطط الريان يصطاد سيارة أحد المواطنين"، حمّل فيه المواطن الشركة المنفذة في ذات الشارع الأسباب التي أدت إلى الحادث والذي أحدث تلفيات في المركبة، متهماً الشركة بوضع الصبات الخرسانية بشكل متقطع وبينها فجوات دون أن تؤدي دورها في حماية المركبات من السقوط.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة: "نفيدكم بأن ما ذكر في التقرير قد جانب الصواب، فالشق الموجود بشارع وادي جليل يتبع لإحدى الشركات الخدميّة والذي تشرف عليه أمانة العاصمة المقدسة، وقد روعي في تنفيذ المشروع توفير وسائل السلامة وإشارات التنبيه اللازمة لحماية المشاة والمركبات.
وأضافت: كما هو موضح بالصور فإن وسائل السلامة موجودة بالشارع قبل وقوع الحادث والذي تسبب فيه قائد المركبة حسب تقارير إدارة مرور العاصمة المقدسة، حيث توضح التقارير بأن اصطدام المركبة كان نتيجة تهور قائدها وانشغاله (بالجوال) وإهماله لأنظمة السلامة المرورية، مما أدى إلى إنحراف المركبة عن مسارها الصحيح واصطدامها بالحواجز الخرسانية الموجودة.
وتابعت: نفيدكم بأنه جرى الوقوف على الموقع المشار إليه في التقرير، من قبل المراقبين الميدانيين ببلدية المعابدة الفرعية وتم توجيه المختصين برفع وإزالة الأضرار الناتجة عن الحادث.
"أمانة مكة" عن سقوط مركبة في شق بوادي جليل: الجوال وراء الحادثعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-06-16
حمّلت أمانة العاصمة المقدسة مواطناً الأسباب وراء سقوط مركبته في شق بشارع وادي جليل بمكة المكرمة، أحدثته إحدى الشركات في ذات الشارع، بأن الانشغال بالجوال وراء الحادث.
جاء ذلك في ردٍ تلقته "الخليج 365" على خبر بعنوان: "مكة.. شق بشارع وادي جليل - مخطط الريان يصطاد سيارة أحد المواطنين"، حمّل فيه المواطن الشركة المنفذة في ذات الشارع الأسباب التي أدت إلى الحادث والذي أحدث تلفيات في المركبة، متهماً الشركة بوضع الصبات الخرسانية بشكل متقطع وبينها فجوات دون أن تؤدي دورها في حماية المركبات من السقوط.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة: "نفيدكم بأن ما ذكر في التقرير قد جانب الصواب، فالشق الموجود بشارع وادي جليل يتبع لإحدى الشركات الخدميّة والذي تشرف عليه أمانة العاصمة المقدسة، وقد روعي في تنفيذ المشروع توفير وسائل السلامة وإشارات التنبيه اللازمة لحماية المشاة والمركبات.
وأضافت: كما هو موضح بالصور فإن وسائل السلامة موجودة بالشارع قبل وقوع الحادث والذي تسبب فيه قائد المركبة حسب تقارير إدارة مرور العاصمة المقدسة، حيث توضح التقارير بأن اصطدام المركبة كان نتيجة تهور قائدها وانشغاله (بالجوال) وإهماله لأنظمة السلامة المرورية، مما أدى إلى إنحراف المركبة عن مسارها الصحيح واصطدامها بالحواجز الخرسانية الموجودة.
وتابعت: نفيدكم بأنه جرى الوقوف على الموقع المشار إليه في التقرير، من قبل المراقبين الميدانيين ببلدية المعابدة الفرعية وتم توجيه المختصين برفع وإزالة الأضرار الناتجة عن الحادث.
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
05:12 PM
في ردٍ تلقته "الخليج 365" حول الأسباب التي أدت إلى الحادث
حمّلت أمانة العاصمة المقدسة مواطناً الأسباب وراء سقوط مركبته في شق بشارع وادي جليل بمكة المكرمة، أحدثته إحدى الشركات في ذات الشارع، بأن الانشغال بالجوال وراء الحادث.
جاء ذلك في ردٍ تلقته "الخليج 365" على خبر بعنوان: "مكة.. شق بشارع وادي جليل - مخطط الريان يصطاد سيارة أحد المواطنين"، حمّل فيه المواطن الشركة المنفذة في ذات الشارع الأسباب التي أدت إلى الحادث والذي أحدث تلفيات في المركبة، متهماً الشركة بوضع الصبات الخرسانية بشكل متقطع وبينها فجوات دون أن تؤدي دورها في حماية المركبات من السقوط.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة: "نفيدكم بأن ما ذكر في التقرير قد جانب الصواب، فالشق الموجود بشارع وادي جليل يتبع لإحدى الشركات الخدميّة والذي تشرف عليه أمانة العاصمة المقدسة، وقد روعي في تنفيذ المشروع توفير وسائل السلامة وإشارات التنبيه اللازمة لحماية المشاة والمركبات.
وأضافت: كما هو موضح بالصور فإن وسائل السلامة موجودة بالشارع قبل وقوع الحادث والذي تسبب فيه قائد المركبة حسب تقارير إدارة مرور العاصمة المقدسة، حيث توضح التقارير بأن اصطدام المركبة كان نتيجة تهور قائدها وانشغاله (بالجوال) وإهماله لأنظمة السلامة المرورية، مما أدى إلى إنحراف المركبة عن مسارها الصحيح واصطدامها بالحواجز الخرسانية الموجودة.
وتابعت: نفيدكم بأنه جرى الوقوف على الموقع المشار إليه في التقرير، من قبل المراقبين الميدانيين ببلدية المعابدة الفرعية وتم توجيه المختصين برفع وإزالة الأضرار الناتجة عن الحادث.
، "أمانة مكة" عن سقوط مركبة في شق بوادي جليل: الجوال وراء الحادث ،
المصدر : الخليج 365
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