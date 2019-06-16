، "السعودية" تقدم مجموعة جديدة من أطقم مستلزمات السفر لدرجة الضيافة ،

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أطلقت الخطوط السعودية مجموعة جديدة ومبتكرة من أطقم الاحتياجات الشخصية المهداة لضيوفها المسافرين على درجة الضيافة للرحلات طويلة ومتوسطة المدى.
وحرصت "السعودية" أن تكون الأطقم الجديدة مستوحاة من التراث الوطني، وتشمل المجموعة حقيبة خاصة بداخلها المستلزمات الحيوية خلال الرحلات الجوية كالجوارب وغطاء العين وقابس الأذن وفرشاة ومعجون الأسنان.
وقدمت الخطوط السعودية مجموعة الأطقم الجديدة بتصميم عصري ومبتكر يعكس التنوع التراثي والسياحي للمملكة، ويسلط الضوء على الفن المعماري للمناطق الرئيسية بمسميات (نجدنا، حجازنا، شمالنا، جنوبنا، شرقنا) ويشتمل طقم الإهداء المقدم للضيف على نبذة تعريفية بالتراث المعماري في المنطقة التي تمثلها.
ويتميز المنتج الجديد لوسائل الراحة في تصميمه وصناعته بخلوه من المواد البلاستيكية، واستخدام خامات طبيعة للمحتويات والتغليف صديقة للبيئة وقابلة للتدوير.
وكان للتعاون البنّاء بين الخطوط السعودية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني دورٌ في تصميم هذه المنتجات بما يعكس الألوان والأنماط المميزة لكل منطقة في المملكة.
"السعودية" تقدم مجموعة جديدة من أطقم مستلزمات السفر لدرجة الضيافةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-16
أطلقت الخطوط السعودية مجموعة جديدة ومبتكرة من أطقم الاحتياجات الشخصية المهداة لضيوفها المسافرين على درجة الضيافة للرحلات طويلة ومتوسطة المدى.
وحرصت "السعودية" أن تكون الأطقم الجديدة مستوحاة من التراث الوطني، وتشمل المجموعة حقيبة خاصة بداخلها المستلزمات الحيوية خلال الرحلات الجوية كالجوارب وغطاء العين وقابس الأذن وفرشاة ومعجون الأسنان.
وقدمت الخطوط السعودية مجموعة الأطقم الجديدة بتصميم عصري ومبتكر يعكس التنوع التراثي والسياحي للمملكة، ويسلط الضوء على الفن المعماري للمناطق الرئيسية بمسميات (نجدنا، حجازنا، شمالنا، جنوبنا، شرقنا) ويشتمل طقم الإهداء المقدم للضيف على نبذة تعريفية بالتراث المعماري في المنطقة التي تمثلها.
ويتميز المنتج الجديد لوسائل الراحة في تصميمه وصناعته بخلوه من المواد البلاستيكية، واستخدام خامات طبيعة للمحتويات والتغليف صديقة للبيئة وقابلة للتدوير.
وكان للتعاون البنّاء بين الخطوط السعودية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني دورٌ في تصميم هذه المنتجات بما يعكس الألوان والأنماط المميزة لكل منطقة في المملكة.
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
05:10 PM
بتصميم عصري ومبتكر وتعكس التنوع التراثي والسياحي للمملكة
أطلقت الخطوط السعودية مجموعة جديدة ومبتكرة من أطقم الاحتياجات الشخصية المهداة لضيوفها المسافرين على درجة الضيافة للرحلات طويلة ومتوسطة المدى.
وحرصت "السعودية" أن تكون الأطقم الجديدة مستوحاة من التراث الوطني، وتشمل المجموعة حقيبة خاصة بداخلها المستلزمات الحيوية خلال الرحلات الجوية كالجوارب وغطاء العين وقابس الأذن وفرشاة ومعجون الأسنان.
وقدمت الخطوط السعودية مجموعة الأطقم الجديدة بتصميم عصري ومبتكر يعكس التنوع التراثي والسياحي للمملكة، ويسلط الضوء على الفن المعماري للمناطق الرئيسية بمسميات (نجدنا، حجازنا، شمالنا، جنوبنا، شرقنا) ويشتمل طقم الإهداء المقدم للضيف على نبذة تعريفية بالتراث المعماري في المنطقة التي تمثلها.
ويتميز المنتج الجديد لوسائل الراحة في تصميمه وصناعته بخلوه من المواد البلاستيكية، واستخدام خامات طبيعة للمحتويات والتغليف صديقة للبيئة وقابلة للتدوير.
وكان للتعاون البنّاء بين الخطوط السعودية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني دورٌ في تصميم هذه المنتجات بما يعكس الألوان والأنماط المميزة لكل منطقة في المملكة.
، "السعودية" تقدم مجموعة جديدة من أطقم مستلزمات السفر لدرجة الضيافة ،
المصدر : الخليج 365
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