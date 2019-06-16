، من هو "غسان شربل" صاحب الحوار المطول مع ولي العهد؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - عباراته استوطنت عقول القراء والمثقفين في العالم

تمتلئ حياة الصحافي اللبناني غسان شربل رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، بمحطات متعددة، غارقة في النجاح والتألق، في عالم الكلمة الرزينة والرأي السديد، والقول الحكيم، ولعل من أبرز محطاته في عالم الصحافة، قيامه بإجراء حوار مطول اليوم الأحد، مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء.

وتناول الحوار، الذي تم نشره اليوم في الصحيفة، الكثير من الملفات الساخنة في المملكة، ومنطقة الخليج، وآثر "شربل" أن يفتحها وحداً تلو الآخر، وبدا وكأنه يجسد دور القارئ المتعطش والطامح في معرفة الكثير من سمو ولي العهد، تجاه ما يحدث في المملكة والمنطقة.

و"غسان شربل" اسم غني عن التعريف في المجال الإعلامي والثقافي، وهو صاحب تجربة مميزة، اكتسبها خلال مسيرته الصحافية الطويلة.

بدأ "شربل" حياته العملية، معلقاً على الأخبار في صحيفة "النهار" اللبنانية، ثم مديراً للتحرير في القسم السياسي بصحيفة "الشرق الأوسط"، قبل أن ينتقل للعمل في مجلة "الوسط" التي كانت تصدر عن "دار الحياة"، ثم رئيس تحرير لها، ومن ثم رئيس التحرير المساعد لصحيفة "الحياة"، ورئيس تحرير لها منذ يونيو 2004. وتولى رئاسة تحرير صحيفة "الشرق الأوسط"، في 24 نوفمبر 2016، انسجاماً مع الرؤية المستقبلية للمجموعة السعودية للأبحاث والنشر، الساعية لتمكين أفضل القيادات الصحافية للارتقاء بكل الإصدارات واستمرار ريادتها.

واختار "شربل" لنفسه خطاً إعلامياً "غير تقليدي"، منحه التميز في كتابة المقالات، بطريقة جديدة وخالصة له وحده، هذه الطريقة، يدرك منها القارئ، حقيقة مهمة، بأن الإبداع في الكتابة، طريق لا ينتهي أبداً، طالما وجد الشخص، القادر على التفكير من خارج الصندوق.

وفي خزانة "غسان شربل"، الكثير من الجوائز وشهادات التقدير، التي نالها طوال مشواره الصحافي، ولعل تكريمه في حفل جوائز الصحافة العربية، الذي رعاه حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في 2017، من أهم التكريمات التي حصل عليها، بحصوله على جائزة "شخصية العام الإعلامية"؛ تقديراً لجهوده في إثراء مسيرة الإعلام العربي، حيث كان له العديد من الإسهامات المهمة على مدار تاريخه المهني الحافل بالإنجازات.

حصول "شربل" على هذه الجائزة، لم يكن مفاجئاً للكثيرين، من متابعي المسيرة الإعلامية للرجل الذي فضّل أن يكون مميزاً جداً في اختيار نوعية ما يكتب في هذا اليوم، شعر "شربل" بشيء من السعادة، رغم أنه يصعب اكتشاف أي شعور محدد في ملامحه الثابتة، تماماً كما يصعب تحديد انحياز معين في كتاباته.

ويمتاز "شربل" بالكتابة الفلسفية والتحليل الدقيق في مراحل تاريخية تزداد تعقيداً، متلمساً سيرته في استقراء سير الشخصيات السياسية وحكاياتها التي لن يجدها الناس في أخبار البيانات الصحفية وأدبيات التباحث الثنائي في قضايا الاهتمام المشترك.

ونجح "شربل" في فترات حياته العملية أن يحقق انفرادات صحافية، رسخت نفسها في أذهان المتابعين من كل دول العالم، هذه الانفرادات يصعب على غير "شربل" القيام بها، أو مجرد التفكير في صنعها، فالإعلامي الكبير فتح دفاتر رؤساء لبنان واحداً تلو الآخر، واقتحم خيمة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي أثناء مجده وسطوته، ووصل إلى النقطة الأقرب لنظام صدام حسين، وهو ما جعل الكثيرين يؤكدون أنه في الوقت الذي كان فيه الصحفيون يصنعون أمجادهم عبر الصحافة، كان غسان شربل مشغولاً باكتشافها في كل يوم.

تبتعد مقالات "شربل" كثيراً عن الخبر الصحافي، أو التعليق الممل والرتيب، وتلقي بثقلها في عالم من الحكم والمواعظ، بصياغة خاصة "جداً"، تجعل كل من يبدأ في قراءة مقال له، لا يتركه إلا بعد أن يختتمه، وربما يعاود قراءته مرة ومرات، ولـ"شربل" عبارات جميلة جداً، تختزن الكثير من الثقافات، والقدرة على استخدام مفردات اللغة العربية، في صيغة تعابير جديدة وخاصة تتخطفها الصحف في عناوينها، فهو من قال ذات يوم "خير وفاء لأجدادك أن تكون مخلصاً لأحفادك"، وهو من غرد في أحد الأيام قائلاً بأسلوب ظريف ولكنه دقيق: "تابع الجنرال ترامب، ولا تنسَ حزام الأمان".

ومن هنا، فلن يجد المحقق المحترف أدنى صعوبة في استكشاف علاقة بين مقالات "شربل" السياسية والنزعة الأدبية، وقد يرجع الأمر إلى إعجاب قديم بـ"أمين معلوف"، عندها سيفهم القارئ، كيف يستخدم "شربل" عبارات من قبيل "ممرات آمنة للجثث" و"لا تهرم في العتمة".