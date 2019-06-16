نائب أمير حائل يزور منازل 4 أسر للتعزية في وفاة أبنائهم بحادث مروري

زار نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن أمس (السبت)، منازل 4 أسر للتعزية في وفاة أبنائهم، الذين قضوا في حـادث مروري.
وشملت زيارة نائب أمير حائل منازل ذوي كل من: الشاب عبدالرحمن العجيمي والشاب مراد الشكر والشاب فهد المهوس التميمي والشاب إبراهيم الصويغ، ونقل لهم تعازي أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز.
من جانبهم، عبر أقارب الشباب المتوفين عن شكرهم لأمير منطقة حائل ونائبه على وقفتهما غير المستغربة، سائلين الله أن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما.
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