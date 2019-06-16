فيديو.. هكذا احتوى مدير مستشفى ببريدة غضب أحد المراجعين.. وإشادات واسعة بتصرفه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لموقف يعكس حسن التصرف الإداري، قام به مدير مستشفى الولادة والأطفال في بريدة موسى الهزازي مع أحد المراجعين.

وأظهر المقطع والد أحد الأطفال المنومين في المستشفى وهو في قمة غضبه يتحدث إلى الهزازي ويتقدم له بشكوى من أحد الأقسام، فيما استطاع الهزازي احتواءه والاستماع إلى شكواه في هدوء والاهتمام بها.

وبيَّن المقطع أن مدير المستشفى الذي كان يقوم بجولة تفقدية، رد عليه ببعض الكلمات التشجيعية، الأمر الذي أطفأ غضب الأب واحتضن الهزازي وأنهى شكواه وهو راضٍ.

وأثار المقطع ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل، حيث أشاد المتابعون بحسن تصرف وإدارة مدير المستشفى، مؤكدين أن الناس لا يريدون سوى التفاعل مع شكواهم والردود الطيبة والتعامل معهم بإنسانية.



