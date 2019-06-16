جامعة حفر الباطن تنظم مؤتمرًا دوليًّا عن علم النفس الرياضي التطبيقي نوفمبر المقبل

تنظم جامعة حفر الباطن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي (الواقع.. والطموح) بتاريخ 16-17 ربيع الأول 1441هـ /13-14 نوفمبر 2019م.

وأوضح مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني (رئيس المؤتمر) أن هذا المؤتمر الدولي النوعي يأتي مواكبًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويهتم بالجانب المعرفي والمهني لحقل معرفي جديد مهم وجانب حيوي من جوانب الحياة الإنسانية، وهو (علم النفس الرياضي التطبيقي).

وأشار إلى أن هذا المؤتمر سيكون نواة لوضع مرجعية علمية ومهنية في هذا التخصص ورصدًا للتجارب والخبرات العالمية، معربًا عن أمله في أن تسهم النسخة الأولى لهذا المؤتمر والتي تتبناها الجامعة في تطوير السلوك الصحي والنشاط البدني والرياضي لكل فئات المجتمع وتجسيد دور الجامعات في تجسيد رؤية المملكة 2030 والمضي قدمًا في تحقيقها من خلال الدور الفعال للجامعات.

من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عادل بن عايد الشمري (نائب رئيس المؤتمر) أن جامعة حفر الباطن تشهد تطور وازدهار ونقلات نوعية في كل المجالات على المستويين الأكاديمي والبحثي، وأن ضمن خططها العلمية والبحثية التركيز على تنظيم الأحداث العلمية الدولية المتنوعة، ومن ثم اهتمت الجامعة بتنظيم هذا المؤتمر الدولي المتخصص سعيًّا منها لدعم الحركة العلمية والبحثية في مجال الأنشطة البدنية والحركية والصحية لكل فئات المجتمع، انطلاقًا من أهمية اللياقة البدنية والأنشطة الحركية والرياضية في تعزيز حياتنا وسلوكنا الصحي، والسعي إلى خلق بيئة اجتماعية صحية بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

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وأشار عميد كلية الآداب المكلف الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الحراملة (مدير المؤتمر) إلى أهمية المؤتمر من خلال سعيه إلى نشر رسالة المجتمع الرياضي الدولي في استخدام الاستراتيجيات المعاصرة لعلم النفس الرياضي وتطبيقاته والعلوم الرياضية المرتبطة به.

وأضاف أنه يهدف إلى تعزيز المستوى الرياضي للفرق الرياضية والتأهيل العلمي والأكاديمي والطبي للعاملين في المجال الرياضي والتعريف بدور علم النفس الرياضي (دوليًّا وعربيًّا ومحليًّا) في الوصول إلى قمة الأداء والإنجاز في البطولات الأوليمبية والدولية، وكذلك دعم البحث العلمي والدراسات الرياضية ذات العلاقة بالعلوم النفسية والتربوية والرياضية وتسخيرها في خدمة الحركة الرياضية والاستفادة من العلوم الرياضية المختلفة وتفعيلها للارتقاء بالمستوى الصحي لدى الإنسان وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

يُذكر أنه سيتم من خلال المؤتمر مشاركة المهتمين والباحثين والخبراء على المستويين المحلي والدولي في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة والمجالات المرتبطة، ودعوة المؤسسات والهيئات المعنية وذات الارتباط من أجل المشاركة في عرض التجارب والخطط والأفكار والخروج بتوصيات من شأنها تطوير المجال الرياضي وتحقيق الاستفادة المجتمعية.

