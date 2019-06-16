«حساب المواطن» يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 19

بدأ برنامج حساب المواطن، استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 19.

وقال البرنامج، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ19، من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط:ca.gov.sa

وأودع برنامج حساب المواطن، الإثنين الماضي، 2.5 مليار ريال مخصص دعم لمستفيدي الدفعة التاسعة عشرة لشهر يونيو من العام الجاري؛ حيث بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 9.2 مليون ريال، وقد بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في هذه الدفعة 83% متخطيًّا عددهم حاجز الـ12.4 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي المدفوعات منذ انطلاق البرنامج وحتى الدفعة الحالية أكثر من 45 مليار ريال، بينما بلغ مجموع المدفوعات بأثر رجعي لـ19 دفعة أكثر من 342 مليون ريال.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 44% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 1000 ريال للأسرة الواحدة، مبينًا أن أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج تجاوزوا 2.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.6 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق في دفعة شهر يونيو أكثر من 1.4 مليون مستفيد.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن البرنامج يوفر إمكانية معرفة مبلغ الدعم المتوقع الحصول عليه، وذلك باستخدام الحاسبة التقديرية للدعم من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وبأن المستفيد من البرنامج يمكنه تغيير حسابه البنكي من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية والذهاب إلى صفحة «تفاصيل الطلب» ثم «بيانات الحساب البنكي» ومن ثم تغيير رقم الآيبان.

