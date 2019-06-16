رئاسة الحرمين تنفي وجود حسابات لإمام المسجد النبوي على مواقع التواصل

نفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وجود حسابات للشيخ الدكتور حسين آل الشيخ، إمام وخطيب المسجد النبوي، في شبكات التواصل الاجتماعي. وأكدت رئاسة الحرمين، في بيان صادر عنها اليوم، أن الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ ليس له أي حساب على شبكات التواصل الاجتماعي وللأهمية جرى التنبيه.



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