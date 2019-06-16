«التحالف» يدمر منصة صواريخ للحوثي في صنعاء وصعدة

كثفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من هجماتها، اليوم الأحد، ضد أهداف نوعية لميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيران.

ووفق مصادر عسكرية، فقد شنت قوات التحالف العديد من الغارات الجوية، على أهداف نوعية لميليشيات في صنعاء وصعدة، شمال اليمن؛ ما أدى إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ، وعربة محملة بمقاتلي ميليشيات الحوثي في مزارع الجر غرب مديرية عبس بمحافظة حجة، مشيرة إلى أن الغارات أسفرت عن مقتل جميع من كانوا على متن المركبة.



وتأتي هذه الغارات عقب سلسلة غارات جوية لطيران التحالف، استهدفت مخزن ألغام وعبوات ناسفة في بني حسن شمال مديرية عبس، ومركبتين للمتمردين بمديرية مستبأ.

وكان التحالف العربي، أكد، في بيان سابق، أنه جرى تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة تستخدم للأغراض العدائية من قبل ميليشيات الحوثي ضمن الأهداف المستهدفة، مشددًا على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرًا إلى اتخاذه كل الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين. وأشارت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن تدمير القدرات النوعية الحوثية يحقق الأمن الإقليمي والدولي.

وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة في صنعاء، مؤكدًا أنه تمَّ تدمير الأهداف، والتي شملت منظومات دفاع جوي للحوثيين في صنعاء.

وأوضح التحالف أنَّ تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقِّق الأمن الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أنَّ عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

