فتح باب القبول بالجامعة الإلكترونية لدراسة البكالوريوس في 9 مناطق

بوابة القبول

بدأت الجامعة السعودية الإلكترونية، في استقبال طلبات الطلاب والطالبات الراغبين بدراسة البكالوريوس من خريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويستمر القبول حتى يوم الثلاثاء 22 شوال 1440 هـ، عبر

أوضح ذلك عميد القبول وشؤون الطلاب الدكتور عمر بن علي الحسون، مبينًا أن القبول هذا العام سيكون موزعًا على فروع الجامعة الإلكترونية في: الرياض، الدمام، جدة، المدينة المنورة، أبها، جازان، الأحساء، القصيم، وتبوك، وستكون الدراسة في كلية العلوم الإدارة والمالية تخصصات: التجارة الالكترونية، والمحاسبة، وإدارة الأعمال، والمالية، وكلية الحوسبة والمعلوماتية في تخصص تقنية المعلومات، وكلية العلوم الصحية في تخصصي المعلوماتية الصحية، والصحة العامة، وكلية العلوم والدراسات النظرية في تخصص اللغة الإنجليزية.

شروط القبول​

- حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- لا يشترط لقبول المتقدم سنوات محددة للتخرج من الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- تعتمد المفاضلة بين المتقدمين في فروع الجامعة على نسبة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

المستندات والوثائق المطلوبة

يتـم رفع الوثائق التالية على بوابة القبول عند تقديم طلب الالتحاق:

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- أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع كشف الدرجات.

- أصل معادلة الشهادة من وزارة التعليم للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.

- صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمتقدمين أو صورة من الإقامة سارية المفعول لغير السعوديين.

- صورة من الهوية الوطنية للأم للمتقدمين غير السعوديين من أم سعودية.

مواعيد القبول

- من يوم الأحد 13 شوال 1440 - الموافق 16 يونيو 2019

- حتى يوم الثلاثاء 22 شوال 1440 - الموافق 25 يونيو 2019