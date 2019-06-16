السعودية اليوم / الدكتور العامري يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في جيبوتي



الرياض 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

التقى معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري في مكتبه اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر ، بحضور وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الأستاذ الدكتور عبدالله اليوسف وعميد شؤون المعاهد في الخارج الدكتور هذال العتيبي، وعدد من مسؤولي الجامعة.

ورحب معالي مدير الجامعة بالسفير في رحاب الجامعة ، مثنياً على جهوده الملحوظة واهتمامه بالمعهد الإسلامي في جيبوتي التابع للجامعة، وناقش الجانبان تطوير المعهد الذي تخرج منه عدد من مسؤولي جمهورية جيبوتي الشقيقة وأن يقدم رسالته التعليمية والتثقيفية والتوعوية في ظل ما يحظى به من دعم من لدن خادم الحرمين الشريفين.

من جانبه قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي، شكره لمعالي المدير على حفاوة الاستقبال والضيافة، ومشيداً بدور المعهد ومنسوبيه في عكس الصورة الحسنة والمشرفة للمملكة العربية

كما قام السفير بزيارة لمتحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام، اطلع خلالها على أبرز مقتنيات المتحف ومشاهدة العروض المرئية للتاريخ الإسلامي.

16:36ت م

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الرياض 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسالتقى معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري في مكتبه اليوم ، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي عبدالعزيز بن عبدالله المطر ، بحضور وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الأستاذ الدكتور عبدالله اليوسف وعميد شؤون المعاهد في الخارج الدكتور هذال العتيبي، وعدد من مسؤولي الجامعة.ورحب معالي مدير الجامعة بالسفير في رحاب الجامعة ، مثنياً على جهوده الملحوظة واهتمامه بالمعهد الإسلامي في جيبوتي التابع للجامعة، وناقش الجانبان تطوير المعهد الذي تخرج منه عدد من مسؤولي جمهورية جيبوتي الشقيقة وأن يقدم رسالته التعليمية والتثقيفية والتوعوية في ظل ما يحظى به من دعم من لدن خادم الحرمين الشريفين.من جانبه قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي، شكره لمعالي المدير على حفاوة الاستقبال والضيافة، ومشيداً بدور المعهد ومنسوبيه في عكس الصورة الحسنة والمشرفة للمملكة العربية السعودية كما قام السفير بزيارة لمتحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام، اطلع خلالها على أبرز مقتنيات المتحف ومشاهدة العروض المرئية للتاريخ الإسلامي.16:36ت م0130

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