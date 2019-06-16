السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل خمسة فلسطينيين من القدس بينهم حارس في الأقصى



القدس المحتلة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة من القدس بينهم حارس في الأقصى، وحولتهم إلى مراكز للتحقيق معهم.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس المحتلة بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من: الشاب محمود ظاهر سعيد بعد مداهمة منزله في بلدة حزما شرق مدينة القدس، وأحمد بدران من مخيم قلنديا شمال المدينة المحتلة، كما اعتقلت أحمد خالد أبو الهوى من منزله في حي الطور بمدينة القدس فجرًا، وعبادة نجيب من منزله في البلدة القديمة بالقدس.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى خليل الترهوني بعد مداهمة منزله في شارع الواد بالبلدة القديمة.

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16:32ت م

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