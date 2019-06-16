

عمّان 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

التقى ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني اليوم مبعوثة الأمم المتحدة للشباب جايثما ويكراماناياكا التي تزور عمّان حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين الأردن والأمم المتحدة لتمكين الشباب وتعزيز دورهم في عملية التنمية الشاملة وتطوير قدراتهم في بناء المستقبل.

// انتهى //

16:31ت م

0127





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ولي عهد الأردن يلتقي مبعوثة أممية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.