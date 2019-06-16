السعودية اليوم / مصرع عشرة أشخاص في حرائق اجتاحت حقولًا للقمح في شمال شرقي سوريا



القامشلي 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم إثر حرائق اندلعت في عدد من حقول القمح في شمال شرقي سوريا في اليومين الأخيرين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم: لقي الضحايا العشر ونصفهم مدنيون بينما كانوا يحاولون إخماد عدد من الحرائق امتدت من شرق مدينة القامشلي حتى ريف مدينة الحسكة، اندلعت منذ يوم السبت ولا تزال مستمرة.

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16:10ت م

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