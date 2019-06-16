السعودية اليوم / ورشة عمل عربية حول التناول الإعلامي للقضايا الصحية



القاهرة 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورشة عمل بعنوان "التناول الإعلامي للقضايا الصحية بين التهويل والتهوين" خلال الفترة من 24 إلى 27 من الشهر الجاري، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والعاملين في مجال التوعية الصحية والاجتماعية من عدة دول عربية.

وأوضح المدير العام للمنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح اليوم أن الورشة تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة للتناول الإعلامي للقضايا الصحية، وتوحيد الرسالة الإعلامية أثناء الأزمات الصحية الطارئة.

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15:52ت م

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