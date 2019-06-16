السعودية اليوم / مدير تعليم الخرج يقف على حالة الدراسة في الفصل الصيفي بمدارس السيح



السيح 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس ‏

وقف مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي اليوم ، على حالة وسير الدراسة في برامج الفصل الصيفي في عددٍ من المدارس الثانوية بمدينة السيح .

ووعد الدكتور العتيبي في حديثه للطلاب باضطلاع الإدارة بمسؤولياتها تجاه تسخر الإمكانات والتجهيزات والكوادر البشرية والمادية من أجل ضمان استفادة الطلاب من برامج الفصل الصيفي الاستفادة الكاملة، مطالباً المسؤولين بتذليل الصعوبات التي تواجه الطلاب، مشيداً في الوقت ذاته بجهود قادة المدارس والعاملين في الهيئة الإدارية والتعليمية ، والعمل الدؤوب المتواصل من أجل الإعداد والتجهيز للفصل الصيفي.

// انتهى //

15:46ت م

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