السعودية اليوم / طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي



الرياض 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واس

طائرات القوات الجوية الملكية

وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

// انتهى //

15:04ت م

0101



الرياض 13 شوال 1440 هـ الموافق 16 يونيو 2019 م واسطائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.// انتهى //15:04ت م0101

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