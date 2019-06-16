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2019-06-16 القنصلية في هونج كونج تحذر المواطنين من مظاهرات وسط المدينة متابعات الخليج 365 - الرياض دعت القنصلية في هونج كونج رعايا المملكة المتواجدين هناك بتجنب مناطق التجمعات نظراً لاستمرار التظاهرات. Advertisements وأهابت القنصلية بالجميع التواصل معها عند الضرورة على مدار اليوم. وقالت القنصلية في بيان لها : نظراً لاستمرار المظاهرات تأمل من جميع المواطنين المتواجدين في هونج كونج أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أمكان التجمعات والمظاهرات في وسط المدينة وعند وجود طارئ لا سمح الله الاتصال على الجوال الخاص بحالات الطوارئ رقم 0085296664741 على مدار 24 ساعة. وشهدت هونج كونج على مدى أسبوع مظاهرات تطالب الحكومة بإلغاء مشروع قانون مقترح سيسمح بتسليم المشتبه بهم للصين لمحاكمتهم.









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