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شاهد .. جانب من عمليات دوريات الأفواج الأمنية لمنع تهريب المخدرات والقبض على المتورطين
متابعات الخليج 365 - جازان
نجحت دوريات الأفواج الأمنية في إطار تنفيذ مهامها الأمنية المُساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمناطق جازان وعسير ونجران، خلال الفترة من 1 / 7 / 1440هـ إلى 1 / 10 /1440هـ من إحباط محاولات عدة محاولات لتهريب المخدرات والأسلحة وقبضت على الجناة.
وتمّ خلال هذه العمليات إحباط تهريب (27) طناً من القات المخدر، و(86) كيلو جراماً من الحشيش المخدر، و(115) قطعة سلاح مختلفة، و(1408) ذخائر حية.
كما تمّ القبض على المتورطين فيها وعددهم (671) متهماً، والتحفظ على مبالغ مالية بمبلغ (552147) ريالاً، وحجز (565) سيارة في قضايا مختلفة.
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