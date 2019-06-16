شكرا لقرائتكم خبر عن «البلديات» و«أمانة الشرقية» تنظمان ورشة تعريفية لآلية الربط الإلكتروني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

تعقد وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية ورشة عمل تعريفية للمكاتب الهندسية ومنسوبي إدارة رخص البناء، وذلك على مسرح أمانة المنطقة الشرقية بعد غد (الثلاثاء).

وتأتي هذه الورشة في إطار خطة إطلاق الربط الإلكتروني بين نظام شركة الكهرباء السعودية ونظام بلدي، حيث ستفتتح الورشة بكلمة تعريفية من مدير عام الإدارة الهندسية ومدير إدارة التراخيص والتأهيل الهندسي، وبعدها سيُقدم عرض من بلدي عن آلية الربط، يليه العرض الذي ستقدمه الشركة السعودية للكهرباء عن آلية الربط أيضاً.

من جهته، أكد وكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بخرجي أهمية هذه الورشة التي ستساهم في تعريف آلية الربط للمكاتب الهندسية، ما سيسهل العمل على المستفيد، وذلك في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية على تذليل وتسهيل الإجراءات للمستفيدين، موجهاً الدعوة للمكاتب الهندسية والمعنيين بمثل هذه الآلية بالحضور والتفاعل في الورشة من أجل إنجاحها وإنجاح الغاية التي وضعت ونظمت لأجلها.