شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هونغ كونغ للسعوديين: المظاهرات مستمرة.. ابتعدوا عن التجمعات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
نبهت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونغ كونغ، المواطنين الموجودين فيها إلى استمرار المظاهرات، داعية إياهم إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات في وسط المدينة.
وشددت على أنه في حال وجود طارئ لا سمح الله فيجب الاتصال على الجوال الخاص بحالات الطوارئ رقم (0085296664741) على مدار 24 ساعة، متمنية السلامة للجميع.
كانت هذه تفاصيل خبر القنصلية في هونغ كونغ للسعوديين: المظاهرات مستمرة.. ابتعدوا عن التجمعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.