شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في هونغ كونغ للسعوديين: المظاهرات مستمرة.. ابتعدوا عن التجمعات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نبهت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونغ كونغ، المواطنين الموجودين فيها إلى استمرار المظاهرات، داعية إياهم إلى الابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات في وسط المدينة.

وشددت على أنه في حال وجود طارئ لا سمح الله فيجب الاتصال على الجوال الخاص بحالات الطوارئ رقم (0085296664741) على مدار 24 ساعة، متمنية السلامة للجميع.