لماذا حلقت مقاتلات سعودية وأمريكية على منطقة الخليج العربي؟

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
حلقت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15سي) في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.
وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.
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