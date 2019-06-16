شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا حلقت مقاتلات سعودية وأمريكية على منطقة الخليج العربي؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حلقت طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15سي) في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.