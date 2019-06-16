شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في تونس: نتابع حالة المواطن بالتنسيق مع الخطوط السعودية والسلطات المختصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكدت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الجمهورية التونسية أنها تتابع حالة المواطن السعودي المصاب وهو أحد ملاحي الخطوط السعودية، وذلك بعد تعرضه إلى إصابة بالغة أثناء إقامته في أحد فنادق العاصمة تونس، وذلك بالتنسيق مع السلطات التونسية المختصة وكذلك مع مدير مكتب الخطوط السعودية في تونس، داعية المولى عز وجلّ أن يمّن عليه بالشفاء العاجل.

وشكرت سفارة خادم الحرمين اهتمام وتعاون السلطات التونسية المختصة على ما بذلته من جهد في إسعاف المواطن وكذلك على متابعتها للتحريات للوصول إلى ملابسات الحادثة.