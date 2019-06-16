انطلاق منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 في طوكيو غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تشهد العاصمة اليابانية طوكيو يوم غد الاثنين 17 يونيو 2019، انطلاق فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، والتي ينظمها مركز التعاون الياباني في الشرق الأوسط (JETRO)، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني السيد هيروشيجي سيكو، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر.

ويشارك في المنتدى نخبة من قيادات القطاع الحكومي ورجال الأعمال والاقتصاد من البلدين الصديقين يمثلون قطاعات مهمة، كالصناعة والطاقة والكهرباء والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الصحة والترفيه والزراعة والغذاء وتقنية المعلومات والبنوك والخدمات المالية، إضافة إلى مشاركة أكثر من 300 شركة يابانية، مما سيمكنهم من الاطلاع على مجالات الاستثمار في المملكة والالتقاء بنظرائهم من الشركات السعودية للخروج بشراكات استثمارية ناجحة.