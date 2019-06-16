مدير معهد الإدارة العامة يفتتح برنامج "مدربي سعادة المتعاملين"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني اليوم، برنامج "مدربي سعادة المتعاملين"، والذي ينفذه المعهد بالتعاون مع برنامج "يسر" للتعاملات الالكترونية وبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، أحد البرامج المنبثقة عن برنامج (التنسيق السعودي الإماراتي).

و رحب بالمدربين منفذي البرنامج من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك المشاركين والمشاركات المرشحين من عدد من الجهات الحكومية بالمملكة.

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وأوضح أن برنامج "سعادة المتعاملين" هو أحد المفاهيم الإدارية الحديثة، وهو مفهوم يتجاوز رضا المتعاملين إلى تحقيق سعادتهم من خلال تقديم خدمات تفوق توقعاتهم، مشيدا بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في المبادرة بالأخذ بالأساليب والممارسات والمفاهيم الإدارية الحديثة وتطبيقها، متمنيا النجاح للبرنامج وأن يستفيد المشاركون من المهارات التي سيكتسبونها والمعارف التي سوف يتلقونها خلال البرنامج، وينقلونها لجهات عملهم كسفراء للسعادة.

مما يذكر أن البرنامج يهدف إلى تدريب المشاركين على نقل معرفة ومفاهيم سعادة المتعاملين في جهات العمل، والتعرف على بعض التجارب الناجحة والمميزة في العالم الخاصة بسعادة المتعاملين.

ويشارك في البرنامج أكثر من 100 مرشح ومرشحة من جهات حكومية مختلفة، كوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم وزارة المالية ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وغيرها من الجهات.

وأولى معهد الإدارة العامة هذا البرنامج اهتماما كبيرا من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية لترشيح عدد من منسوبيها ممن تتوافق مهامهم الوظيفية مع أهداف البرنامج، وكذلك توفير قاعات التدريب المزودة بالإمكانات التقنية الحديثة التي يحتاجها المدربون والمدربات في تنفيذ البرنامج على أكمل وجه.