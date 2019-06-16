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طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.
وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.
في تشكيل مشترك.. شاهد طائرات القوات السعودية والأمريكية تحلق بالخليج العربي
طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.
وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
03:21 PM
بهدف الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين
طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15 سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.
وتهدف المهمة إلى الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.
، في تشكيل مشترك.. شاهد طائرات القوات السعودية والأمريكية تحلق بالخليج العربي ،
المصدر : الخليج 365
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