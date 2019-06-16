، بالفيديو.. شاهد كيف أحبطت دوريات الأفواج كميات من المخدرات وقطع السلاح والذخائر ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي في برنامج "سناب شات"، مقطع فيديو يظهر العمليات الأمنية التي تقوم بها دوريات الأفواج الأمنية، في إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمناطق جازان وعسير ونجران.

وكان مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، قد أوضح أن دوريات الأفواج الأمنية تمكنت خلال الفترة من 1/ 7/ 1440هـ إلى 1/ 10/1440هـ من إحباط محاولات تهريب 27 طناً من القات المخدر، و86 كيلوجراماً من الحشيش المخدر، و115 قطعة سلاح مختلفة، و1408 ذخائر حية.

وأشار المقدم "الشلهوب" إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم 671 متهماً، والتحفظ على مبالغ مالية بمبلغ 552147 ريالاً، وحجز 565 سيارة في قضايا مختلفة.