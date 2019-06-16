- 1/2
- 2/2
شرعت الجهات الأمنية بمنطقة عسير في البحث والتحري عن المواطن عامر البارقي، والذي يعاني من الصرع وبعض الاعتلالات العقلية.
وقال شقيق المفقود لـ"الخليج 365" إن شقيقه نُقِل إلى المستشفى بعد أن انتابته حالة من الصرع إلا أنه اختفى بعد ذلك.
وقد انطلق عدد من أعضاء فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ لمساندة الجهات الأمنية والبحث عن المفقود الذي يدعى عامر بن حسن البارقي، ويبلغ من العمر 69 عاماً، ويرتدي ثوباً أبيض اللون، ويعاني من الصرع وشبه الشلل، وفُقِد فجر يوم السبت 12/ 10/ 1440هـ.
وقالت مصادر إن آخر موقع شوهد به بالقرب من كلية العلوم والآداب بالمجاردة على الطريق الذي يربط بين محافظة المجاردة ومحافظة بارق.
ودعا شقيق المفقود من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الجوال رقم 0509304945
ذهب لتلقي العلاج فاختفى.. الجهات الأمنية تبحث عن مفقود عسير "البارقي"محمد طيران الخليج 365 2019-06-16
شرعت الجهات الأمنية بمنطقة عسير في البحث والتحري عن المواطن عامر البارقي، والذي يعاني من الصرع وبعض الاعتلالات العقلية.
وقال شقيق المفقود لـ"الخليج 365" إن شقيقه نُقِل إلى المستشفى بعد أن انتابته حالة من الصرع إلا أنه اختفى بعد ذلك.
وقد انطلق عدد من أعضاء فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ لمساندة الجهات الأمنية والبحث عن المفقود الذي يدعى عامر بن حسن البارقي، ويبلغ من العمر 69 عاماً، ويرتدي ثوباً أبيض اللون، ويعاني من الصرع وشبه الشلل، وفُقِد فجر يوم السبت 12/ 10/ 1440هـ.
وقالت مصادر إن آخر موقع شوهد به بالقرب من كلية العلوم والآداب بالمجاردة على الطريق الذي يربط بين محافظة المجاردة ومحافظة بارق.
ودعا شقيق المفقود من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الجوال رقم 0509304945
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
03:07 PM
شقيقه لـ"الخليج 365": عمره 69 عاماً ويرتدي ثوباً أبيض ويعاني من الصرع وشبه الشلل
شرعت الجهات الأمنية بمنطقة عسير في البحث والتحري عن المواطن عامر البارقي، والذي يعاني من الصرع وبعض الاعتلالات العقلية.
وقال شقيق المفقود لـ"الخليج 365" إن شقيقه نُقِل إلى المستشفى بعد أن انتابته حالة من الصرع إلا أنه اختفى بعد ذلك.
وقد انطلق عدد من أعضاء فريق "ساعد" للبحث والإنقاذ لمساندة الجهات الأمنية والبحث عن المفقود الذي يدعى عامر بن حسن البارقي، ويبلغ من العمر 69 عاماً، ويرتدي ثوباً أبيض اللون، ويعاني من الصرع وشبه الشلل، وفُقِد فجر يوم السبت 12/ 10/ 1440هـ.
وقالت مصادر إن آخر موقع شوهد به بالقرب من كلية العلوم والآداب بالمجاردة على الطريق الذي يربط بين محافظة المجاردة ومحافظة بارق.
ودعا شقيق المفقود من يشاهده إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الجوال رقم 0509304945
، ذهب لتلقي العلاج فاختفى.. الجهات الأمنية تبحث عن مفقود عسير "البارقي" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر ذهب لتلقي العلاج فاختفى.. الجهات الأمنية تبحث عن مفقود عسير "البارقي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.