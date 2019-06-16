، هيئة السوق المالية تطلق الدفعة السادسة من برنامج "تأهيل الخريجين المتفوقين" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لرفع القدرات الفنية والمهنية للكوادر البشرية المنتسبة لقطاع وجودة الخدمات

أطلقت هيئة السوق المالية، اليوم، (برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين - الدفعة السادسة 2019م)، حيث يعد أحد المبادرات التي تنفذها الهيئة انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه قطاع الأوراق المالية ليصبح منبعاً للقدرات وجاذباً للكفاءات، ولرفع القدرات الفنية والمهنية للكوادر البشرية المنتسبة لقطاع الأوراق المالية والمتطلعة للعمل فيه، وتلبيةً لاحتياجات هذا القطاع ورفع جودة خدماته.

ويأتي إطلاق الهيئة للبرنامج هذا اليوم في دفعته السادسة لما يمثله رأس المال البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، حيث يعد محركاً رئيسياً للتوظيف والانضمام لهيئة السوق المالية، ومن ضمن مبادراتها الرئيسية للخطة الاستراتيجية للسوق المالية (برنامج الريادة المالية) التي تندرج ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030.

ويهدف البرنامج الذي يُنفّذ على مدى 12 شهراً إلى إكساب المتدربين الخبرات والمعرفة اللازمة حول الأنظمة واللوائح وإجراءات العمل ذات العلاقة في مجال السوق المالية، وتوفير فرص التدريب على رأس العمل بالهيئة، من خلال التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي للهيئة، وارتباطها بالجهات الأخرى ذات العلاقة بالسوق المالية السعودية، كما يتيح البرنامج للمتدربين فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها، بالإضافة إلى تنمية المهارات الوظيفية للمتدربين ويشتمل البرنامج على خمسة مسارات تأهيلية متخصصة، ويتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناءً على تخصصاتهم الجامعية، وتتمثل هذه المسارات في: المالية، المحاسبة، القانون، الإدارة، وتقنية المعلومات حيث يتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناءً على تخصصاتهم الجامعية.

ويحصل الملتحق بالبرنامج على عدد من المزايا، من بينها مكافأة شهرية، إجازة سنوية، تأمين طبي، تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية؛ إضافةً إلى الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تُعقد داخل الهيئة.

الجدير بالذكر أن برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين إحدى مبادرات الهيئة في تأهيل وتدريب الخريجين انطلقت منذ خمسة أعوام، وقامت الهيئة خلالها بتدريب وتأهيل أكثر من 200 شاب وشابة من "برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين"، حيث تعد بيئة العمل بالهيئة من أفضل بيئات العمل بالمملكة والأولى على مستوى الجهات الحكومية ومن ضمن أفضل 25 بيئة عمل بقارة آسيا، حسب تصنيف شركة Great Place to Work الذي أعلن مطلع العام 2019م.