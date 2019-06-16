أنهت اللجنة المشكّلة للتحقيق مع الجهات المختصة والقائمين على احتفالات عيد الفطر المبارك لهذا العام بأمانة العاصمة المقدسة، أعمالها، ومن المقرر أن تُصدر الأمانة بيانًا حول تلك التجاوزات الأسبوع المقبل.
صرّح بذلك أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص لـ"سبق"؛ مؤكدًا أن اللجنة انتهت من أعمالها، وتم رصد بعض الملاحظات، وبصدد أن تُصدر الأمانة بيانًا حول ذلك.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد شكّلت -مطلع شهر شوال الجاري- لجنةً للتحقيق حول فقرة الفرقة الفنية والموسيقى باحتفالات العيد، عقب تداول مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، تضمّن مشاركة إحدى الفِرَق الفنية في احتفال أمانة العاصمة المقدسة لليوم الأول بعيد الفطر المبارك لعام 1440هـ، والتي قدمت عرضًا بالإضاءة والليزر مع موسيقى العيد.
وعلى ضوء ذلك؛ فقد أصدر أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد عبدالله القويحص، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الأمين للخدمات، وعضوية مدير عام المتابعة ومدير عام الإدارة القانونية؛ للتحقيق مع الجهات المختصة والقائمين على هذه الاحتفالات، وتحديد المسؤولية، ورفع نتائج التحقيق في أسرع وقت، مع وضع ضوابط تضمن عدم تكرار ذلك مستقبلًا.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين مكة: انتهاء تحقيقات "الفقرة الفنية باحتفالات العيد".. وهذا موعد النتائج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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