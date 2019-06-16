دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «التحالف» يعلن تدمير مخزن للطائرات المسيرة في صنعاء

أعلن «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، فجر اليوم الأحد، عن استهدافٍ نوعيٍّ لأهداف عسكرية للمليشيات الحوثية في صنعاء، وتدمير مقرّ تخزين طائرات مسيرة في العاصمة اليمنية.

وناشد التحالف المدنيين عدم الاقتراب من الموقع المستهدف بصنعاء، أو المواقع العسكرية الأخرى.

وكان المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن أنَّ قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكَّنت، مساء السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.

وأوضح العقيد المالكي أنَّ الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أيٍّ من أهدافهم وأعمالهم العدائية غير المسؤولة؛ حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات، ولله الحمد.

يذكر أنَّ التحالف أعلن أيضًا السبت أنَّه استهدف أهدافًا عسكرية نوعية في صنعاء، وأنَّ الاستهداف شمل منظومات دفاع جوي، مؤكدًا أنَّ تدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية يحقِّق الأمن الإقليمي والدولي.