السعودية | بالفيديو أنور مالك: إيران استخدمت نظام الدوحة كأداة لإختراق مجلس التعاون

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:40 مساءً, 16 يونيو 2019 م المناطق _ متابعات قدم الإعلامي الجزائري المعروف الدكتور أنور مالك في برنامج المراقب 24 حلقة حول استخدام إيران نظام الدوحة كأداة لإختراق مجلس التعاون وخلق خلافات في وجهات النظر.

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