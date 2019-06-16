أمير تبوك يعتمد أسماء الفائزين بجائزة فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية

2019-06-16

متابعات الخليج 365 - تبوك

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للمزرعة النموذجية، أسماء الفائزين بالجائزة في عامها الثامن والعشرين، الذي سيتم تكريمهم في الحفل الذي سيرعاه سموه يوم الأربعاء القادم.

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وأوضح أمين عام الجائزة المهندس واصل بن حامد العمري، أن لجان الجائزة قامت من خلال الزيارات الميدانية إلى المزارع التي تمّ تسجيلها للمنافسة على نيل الجائزة بالتأكد من تطبيق كافة الشروط والمعايير التي حددتها لجنة الجائزة، مشيراً إلى أن جائزة سمو الأمير فهد بن سلطان للمزرعة النموذجية انطلقت منذ ثمانٍ وعشرين عاماً بدعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك.

وأكّد المهندس العمري أن الجائزة أصبحت هدفاً لكل مُزارعي المنطقة للتنافس على نيلها، كما أنها أسهمت في النهوض بالقطاع الزراعي بالمنطقة، منوهاً بدعم سمو الأمير فهد بن سلطان للجائزة.

وجاءت أسماء المزارعين الفائزين وهم: