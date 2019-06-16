شكرا لقرائتكم صور .. هيئة محايل تدشن مبادرة حسن الوفادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

دشّن محافظ محايل المُكلّف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم، مبادرة ” حسن الوفادة ” بحضور مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحايل عيسى بن علي الشهري ومساعد مدير الهيئة محمد بن مرعي عسيري.

ويأتي ذلك لاستقبال ضيوف المحافظة وزُوارها، حيث تضمّن برنامج التدشين وضع شعار حسن الوفادة على المركبات الرسمية، وكذلك توزيع ملصقات وبطاقات لموظفي هيئة محايل.

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وأوضح محافظ محايل أن تدشين شعار حسن الوفادة يأتي بتوجيه من أمير منطقة عسير، مبينًا أن الهيئة سوف تقوم بتقديم الخدمات الإرشادية التي يحتاجها زوار المنطقة والعابرون لمواقع الاصطياف وتسهيل مهمتهم.

يُذكر أن أمير منطقة عسير تركي بن طلال أطلق مبادرة حسن الوفادة وذلك لاستقبال ضيوف المنطقة وزُوارها وتتجسد في الكرم والأخلاق والعادات والتقاليد بكافة محافظات والمراكز التابعة لها.

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