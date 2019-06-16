- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السراج يطرح مبادرة للخروج من الأزمة الليبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السراج يطرح مبادرة للخروج من الأزمة الليبية
متابعات الخليج 365 - متابعة
طرح فائز السراج رئيس وزراء الحكومة الليبية، اليوم الأحد مُبادرة للخروج من الأزمة الحالية.
وقال السراج في كلمة نقلها التلفزيون إن مبادرته تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، ويمثل جميع القوى الوطنية من جميع المناطق.
وقال السراج في كلمته :” يتمّ الاتفاق خلال هذا الملتقى على خارطة طريق للمرحلة القادمة، وإقرار قاعدة دستورية مناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة قبل نهاية 2019.
وتابع : ندعو المجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرة… وفتح تحقيق دولي في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت خلال الاعتداء على العاصمة وغيرها من المدن الليبية.
وشنّ الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر هجومًا على طرابلس في مطلع أبريل لتحريرها من سيطرة عدد من الجماعات الإرهابية.
ويقول حفتر وداعموه إنهم يحاولون تحرير العاصمة من قبضة الفصائل التي يحملونها مسؤولية زعزعة الاستقرار في ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011.
وتقول الأمم المتحدة إن الحملة على طرابلس خلّفت ما لا يقل عن 653 قتيلًا وتسبّبت في نزوح أكثر من 93 ألفًا وفي أضرار مادية جسيمة.
كانت هذه تفاصيل خبر السراج يطرح مبادرة للخروج من الأزمة الليبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.