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محمد بن راشد : نفتقد مَن يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكّد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد أن الأمة العربية لا تفتقد الموارد، بل تفتقد مَن يدير هذه الموارد بكفاءة لصناعة أُمة عظيمة.
وقال الشيخ محمد بن راشد : لا توجد أزمة طاقة .. ولا أزمة تعليم .. ولا أزمة صحة في منطقتنا العربية، لدينا أزمة إدارة … نحن أمة تملك موارد عظيمة.. وتضم كفاءات عظيمة … ولكننا نفتقد مَن يدير الموارد والكفاءات لصناعة أمة عظيمة”.
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