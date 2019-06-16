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فيديو.. أردني يعنف ابن شقيقته ” عض الكندرة”
متابعات الخليج 365 - متابعة
في موقف غير إنساني ظهر أحد الأشخاص يُعنف طفلًا يتيمًا بطريقة وحشية بهدف محاولة تهذيب سلوكه حسب زعمه.
وتم تداول مقطع فيديو تمّ تصويره قبل عدة أشهر في منطقة جرش بالأردن يظهر فيه رجل (خال الطفل) وهو يكيل له الشتائم والسباب ويجبره على الإمساك بالحذاء بأسنانه.
وتسبّب المقطع في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل جعلت السلطات الأردنية تتحرّك للبحث عن المتورط في تعنيف الطفل.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، مساء السبت، أن القاضي إبراهيم الذيابات، مدعي عام محافظة جرش، شمالي الأردن، حيث وقع الاعتداء، أوعز إلى الضابطة العدلية بالقبض على شخص ظهر في فيديو يقوم بالإساءة والتعنيف لطفل من أقربائه.
وقال نائب عام إربد القاضي ناصر القاضي، إن النيابة العامة أصدرت أمرًا إلى مدعي عام جرش بإلقاء القبض على ذلك الشخص، وإيداعه فورًا إلى النيابة العامة للتحقيق معه وتطبيق القانون، منبهًا إلى أن النيابة العامة تقوم بتمثيل القاصرين في حال عدم وجود ولي أمر لهم أو تعارض المصالح.
ولفت القاضي إلى أن الطفل أودع لدى مركز حماية الأسرة في جرش، ومن المتوقع أن تنسب النيابة العامة للشخص المُلاحق تهمتي الإيذاء ومخالفة قانون الجرائم الإلكترونية.
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