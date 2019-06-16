مستشفى المخواه ينقذ حياة طفلة عامين ونصف نسيها أهلها في السيارة لثلاث ساعات

جدة - عمرو شويل الباحة ـ الخليج 365 ـ محمد السويهري

ساهمت الكوادر الطبية المناوبة بقسم طوارئ مستشفى المخواة العام في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عامين ونصف وكانت حالتها الصحية حرجة جدًا وتعاني من اضطراب في الوعي وتخليط ذهني مع ارتفاع درجة الحرارة وتسارع في نبضات القلب والتنفس بالإضافة إلى صدمة جفاف ناجمة عن حالة شبيهة بضربة الشمس جراء نسيانها من قبل أسرتها داخل السيارة المطفأة محكمة النوافذ والأبواب لمدة ثلاث ساعات.

وعلى الفور تم التعامل مع الحالة من قبل طبيب الطوارئ وأخصائية الأطفال المناوبة وتم استدعاء استشاري الأطفال المناوب وتم إعطاء الطفلة المحاليل الوريدية المغذية وتزويدها بالأوكسجين وتخفيض الحرارة وتم إجراء فحوصات شاملة أظهرت تجفاف زائد الصوديوم وبعد مرور ساعة من العناية الطبية المكثفة استعادت الطفلة وعيها وتخلصت من حالة ضربة الشمس التي أصيبت بها وتم نقلها إلى قسم تنويم الأطفال برفقة والدتها وحالتها الصحية مستقرة ولاتزال الطفلة تخضع للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفى.