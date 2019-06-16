شكرا لقرائتكم خبر عن فتح قبول البكالوريوس والدبلوم بـ«تقنية تبوك» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (واس)

بدأت الكلية التقنية بمنطقة تبوك اليوم (الأحد)، فتح باب القبول والتسجيل إلكترونياً في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم من العام التدريبي الأول 1440 - 1441هـ.

وأوضح عميد الكلية المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن القبول والتسجيل سيتم عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط: www.tvtc.gov.sa الذي يحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها المتقدم، إِضافةً إلى شروط القبول.

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وأضاف المهندس البلوي أن التقديم لمرحلة البكالوريوس سيستمر حتى: 23/ 10/ 1440هـ، في حين أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيكون بتاريخ 27/ 10/ 1440هـ وسيستمر حتى 12/ 11/ 1440 هـ.

وأَشار عميد الكلية إلى أن تخصصات الدبلوم المتاحة لقبول خريجي الثانوية العامة والصناعية وما يعادلها، تشتمل على 12 تخصصًا ضمن 6 أقسام، يستطيع المتقدم الاختيار منها وهي: قسم التقنية الكهربائية: (تخصص قوى كهربائية - الطاقة المتجددة) ـ وقسم التقنية الميكانيكية: (تخصص محركات ومركبات) ـ وقسم التقنية المَدَنِيّة والمعمارية: (تخصص مدني - عمارة - مساحة) ـ وقسم تقنية الحاسب الآلي: (تخصص برمجيات - شبكات - وسائط متعددة) ـ وقسم التقنية الإدارية: (تخصص محاسبة - إدارة مكتبية) ـ وقسم التقنية الإِلكترونية: (تخصص إِلكترونيات صناعية وتحكم).

‏أما تخصصات البكالوريوس المتاحة هي: (برمجيات - قوى كهربائية) والمخصصة لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية في ذات التخصص، وكذلك خريجي الدبلومات المعتمدة لدى المؤسسة في التخصص نفسه.