شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول بـ«جامعة الباحة».. «الأحد» القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الباحة)

تبدأ جامعة الباحة استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة، للطلاب السعوديين من يوم (الأحد) الموافق 20 من الشهر الجاري ولمدة عشرة أيام، وذلك خلال بوابة القبول على الموقع الإلكتروني للجامعة: https://portal.bu.edu.sa

ونوهت الجامعة أن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات، وأن إعلان نتائج الترشح سيكون على دفعات، تبدأ من يوم الأربعاء 07 ذي القعدة 1440هـ.