شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة السعودية للمهندسين تطلق 20 دورة تخصصية في الهندسة الكهربائية والميكانيكية للطلاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الدمام)

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء اليوم (الأحد) البرنامج التدريبي الصيفي الذي يستهدف الطلاب حديثي التخرج، وغيرهم ممن على وشك التخرج، في تخصصي الهندسة الكهربائية والميكانيكية.

ويشتمل البرنامج الذي يستمر لمدة 8 أسابيع على 10 دورات تخصصية بمسار الهندسة الكهربائية، و10 دورات أخرى بالهندسة الميكانيكية، ويقام في كل من مدينة الدمام والرياض وجدة وأبها، ويتضمنه برنامج زيارات ميدانية لمحطات التوليد والنقل والتوزيع.

يذكر أن هيئة المهندسين نسقت مع الجامعات لاحتساب البرنامج كتدريب صيفي للمشاركين.