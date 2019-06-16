شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك 4 عبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي شمال الضالع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (عدن)

فككت قوات الشرطة العسكرية بمحافظة الضالع اليمنية جنوب البلاد، عبوات ناسفة من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري: "إن قوات الشرطة فككت أربع عبوات ناسفة أسفل جبل وعل بمديرية قعطبة شمال الضالع".

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وذكر قائد الشرطة العسكرية بالمحافظة العقيد فضل العقلة، أن دورية من القوات عثرت على عبوات ناسفة بالقرب من حاجز تفتيش في شمال مديرية قعطبة وقام فريق الخبراء بتفكيكها.

وأشار العقيد العقلة، في تصريح لموقع "سبتمبر" الحكومي في اليمن- إلى أن مليشيا الحوثي قامت بزرع ألغام وعبوات ناسفة في المواقع والجبال والمناطق الذي كانت تتمركز فيها شمال وغرب مديرية قعطبة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر محلية، أن امرأة قتلت وأصيبت أخرى جراء قصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على قرية شخب شمال غرب مديرية قعطبة شمال المحافظة. وبذلك تواصل مليشيا الحوثي قصفها العشوائي والمستمر على تجمعات سكنية في شمال الضالع، مما تسبب في إزهاق عشرات أرواح المدنيين معظمهم من النساء والأطفال.