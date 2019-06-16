السعودية | طائرات سعودية وأميركية تحلق فوق الخليج

شكرا لقرائتكم طائرات سعودية وأميركية تحلق فوق الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، أن طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأميركية من نوع "إف-15" تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين.

ونشر حساب وزارة الدفاع على "تويتر" عدة صور ومقطع فيديو للطائرات.

وأضافت أن المهمة تهدف إلى الإستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.