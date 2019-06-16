السعودية | سعودي ينجح في زراعة الكاكاو في جازان.. وهذه قصته

شكرا لقرائتكم سعودي ينجح في زراعة الكاكاو في جازان.. وهذه قصته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن قامت هيئة تطوير وتعمير المناطق بجازان بتوزيع شتلتين من الكاكاو على عدد من المزارعين لخوض تجربة زراعة الكاكاو في المنطقة، استطاع المزارع السعودي جبران المالكي تحقيق نجاح لافت في زراعة هذه الشجرة.

وقال المالكي لـ"العربية.نت": "هذه الشجرة تحتاج لعناية خاصة. وقد بدأتُ في الإنتاج من العام الماضي، واستطعتُ استخراج الكاكاو من الشجرتين بعد العناية بهما. ولدى المشتل الخاص بهيئة التعمير العديد من شتلات الكاكاو، وسيتم توزيع أعداد منها على المزارعين بعد تجربة زراعتها في البيئة الجبلية".

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وأضاف: "نجحت التجربة وتم الإعلان عن نجاحها لتحفيز همم المزارعين لزراعة هذه الشجرة. وهذه الشجرة تحتاج لتظليل حتى تمسك في التربة، فهي تشبه شجر البن".

وكشف المالكي عن طموحه الكبير، بعد إنتاجه كميات بسيطة من الكاكاو هذا العام، فهو ينوي ويخطط لإنتاج وتصنيع الشوكولاتة، إلى جانب زراعة البن، كون تلك المشاريع تجد الرعاية والاهتمام لتحقيق نتائج ملموسة. وشدد على أن جازان بيئة مناسبة جداً لزراعة الكاكاو.

وتتميز شجرة الكاكاو بأوراقها العريضة، وتنمو حتى تصل إلى ارتفاع 7.5 متر. وهي تنمو في المناخ الحار والاستوائي، وتتميّز بلونها الوردي وشكلها الدائري.