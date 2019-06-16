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جدارة للتوظيف | رابط التقديم على وظائف وزارة النقل 1440 للجنسين بالمرتبة الرابعة إلى الثامنة

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أعلنت وزارة النقل ؛ بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية السعودية عن طرح 127 وظيفة إدارية للرجال والنساء من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة، حيث دعت الوزارة كافة الخريجين والخريجات أصحاب الدرجات والمؤهلات العلمية المناسبة إلى التقديم على الوظائف المعلنة.

وأوضحت الوزارة، أن مراتب الوظائف المعلنة جاءت كالتالي” المرتبة الرابعة (للرجال 23 وظيفة)، والمرتبة الخامسة 31 وظيفة للرجال ووظيفة واحدة للنساء، أما المرتبة السادسة 15 وظيفة للرجال و11 وظيفة للنساء، وسوف يكون المرتبة السابعة 39 وظيفة للرجال و أربع وظائف للنساء، والمرتبة الثامنة ثماني وظائف للرجال.

وتابعت الوزارة، أن الوظائف المتاحة سوف تكون في” الرياض، المدينة المنورة، جازان، الباحة، الدمام، مكة المكرمة، ابها، نجران، الجوف، عرعر، تبوك، حائل، بريدة”.

م
الوظيفة
المرتبة
الجنس
عدد الوظائف المطروحة في الإعلان
الراتب الأساسي
1
مراقب أمن وسلامة
الرابعة
ذكر
3
4530
2
مساعد سائق معدات ثقيلة
الرابعة
ذكر
1
4530
3
سائق معدات ثقيلة
الرابعة
ذكر
19
4530
4
فني دعم مساعد
الخامسة
ذكر
5
5240
5
مساح
الخامسة
ذكر
11
5240
6
مراقب انشاءات
الخامسة
ذكر
12
5240
7
مراقب طرق
الخامسة
ذكر
3
5240
8
باحث قانوني مساعد
السادسة
ذكر
3
6065
9
محقق قانوني مساعد
السادسة
ذكر
1
6065
10
مفتش إداري مساعد
السادسة
ذكر
3
6065
11
محاسب مساعد
السادسة
ذكر
8
6065
12
مهندس مدني مساعد
السابعة
ذكر
39
7010
13
باحث قانوني
الثامنة
ذكر
3
8010
14
أمين وثائق
الخامسة
أنثى
1
5240
15
مفتش إداري مساعد
السادسة
أنثى
1
6065
16
باحث عمليات موارد بشرية
السادسة
أنثى
1
6065
17
باحث تطوير موارد بشرية مساعد
السادسة
أنثى
2
6065
18
مأمور مشتريات
السادسة
أنثى
1
6065
19
مدقق مناقصات
السادسة
أنثى
3
6065
20
مساعد إداري
السادسة
أنثى
3
6065
21
محلل نظم
السابعة
أنثى
4
7010

طريقة التقديم على وظائف وزارة النقل

وأعلنت وزارة النقل السعودية، أن التقديم بدأ اليوم الأحد الموافق 1440/10/13هـ الساعة 7:00 صباحاً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/10/17هـ الساعة 12:00 مساءً، وذلك من خلال بوابة جدارة، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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