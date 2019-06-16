جدارة للتوظيف | رابط التقديم على وظائف وزارة النقل 1440 للجنسين بالمرتبة الرابعة إلى الثامنة

أعلنت وزارة النقل السعودية؛ بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية السعودية عن طرح 127 وظيفة إدارية للرجال والنساء من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة، حيث دعت الوزارة كافة الخريجين والخريجات أصحاب الدرجات والمؤهلات العلمية المناسبة إلى التقديم على الوظائف المعلنة.

وأوضحت الوزارة، أن مراتب الوظائف المعلنة جاءت كالتالي” المرتبة الرابعة (للرجال 23 وظيفة)، والمرتبة الخامسة 31 وظيفة للرجال ووظيفة واحدة للنساء، أما المرتبة السادسة 15 وظيفة للرجال و11 وظيفة للنساء، وسوف يكون المرتبة السابعة 39 وظيفة للرجال و أربع وظائف للنساء، والمرتبة الثامنة ثماني وظائف للرجال.

وتابعت الوزارة، أن الوظائف المتاحة سوف تكون في” الرياض، المدينة المنورة، جازان، الباحة، الدمام، مكة المكرمة، ابها، نجران، الجوف، عرعر، تبوك، حائل، بريدة”.

م الوظيفة المرتبة الجنس عدد الوظائف المطروحة في الإعلان الراتب الأساسي 1 مراقب أمن وسلامة الرابعة ذكر 3 4530 2 مساعد سائق معدات ثقيلة الرابعة ذكر 1 4530 3 سائق معدات ثقيلة الرابعة ذكر 19 4530 4 فني دعم مساعد الخامسة ذكر 5 5240 5 مساح الخامسة ذكر 11 5240 6 مراقب انشاءات الخامسة ذكر 12 5240 7 مراقب طرق الخامسة ذكر 3 5240 8 باحث قانوني مساعد السادسة ذكر 3 6065 9 محقق قانوني مساعد السادسة ذكر 1 6065 10 مفتش إداري مساعد السادسة ذكر 3 6065 11 محاسب مساعد السادسة ذكر 8 6065 12 مهندس مدني مساعد السابعة ذكر 39 7010 13 باحث قانوني الثامنة ذكر 3 8010 14 أمين وثائق الخامسة أنثى 1 5240 15 مفتش إداري مساعد السادسة أنثى 1 6065 16 باحث عمليات موارد بشرية السادسة أنثى 1 6065 17 باحث تطوير موارد بشرية مساعد السادسة أنثى 2 6065 18 مأمور مشتريات السادسة أنثى 1 6065 19 مدقق مناقصات السادسة أنثى 3 6065 20 مساعد إداري السادسة أنثى 3 6065 21 محلل نظم السابعة أنثى 4 7010

طريقة التقديم على وظائف وزارة النقل

وأعلنت وزارة النقل السعودية، أن التقديم بدأ اليوم الأحد الموافق 1440/10/13هـ الساعة 7:00 صباحاً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/10/17هـ الساعة 12:00 مساءً، وذلك من خلال بوابة جدارة، عبر الرابط التالي: اضغط هنا