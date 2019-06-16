جدارة للتوظيف | رابط التقديم على وظائف وزارة النقل 1440 للجنسين بالمرتبة الرابعة إلى الثامنة

أعلنت وزارة النقل السعودية؛ بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية السعودية عن طرح 127 وظيفة إدارية للرجال والنساء من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة، حيث دعت الوزارة كافة الخريجين والخريجات أصحاب الدرجات والمؤهلات العلمية المناسبة إلى التقديم على الوظائف المعلنة.
وأوضحت الوزارة، أن مراتب الوظائف المعلنة جاءت كالتالي” المرتبة الرابعة (للرجال 23 وظيفة)، والمرتبة الخامسة 31 وظيفة للرجال ووظيفة واحدة للنساء، أما المرتبة السادسة 15 وظيفة للرجال و11 وظيفة للنساء، وسوف يكون المرتبة السابعة 39 وظيفة للرجال و أربع وظائف للنساء، والمرتبة الثامنة ثماني وظائف للرجال.
وتابعت الوزارة، أن الوظائف المتاحة سوف تكون في” الرياض، المدينة المنورة، جازان، الباحة، الدمام، مكة المكرمة، ابها، نجران، الجوف، عرعر، تبوك، حائل، بريدة”.
|
م
|
الوظيفة
|
المرتبة
|
الجنس
|
عدد الوظائف المطروحة في الإعلان
|
الراتب الأساسي
|
1
|
مراقب أمن وسلامة
|
الرابعة
|
ذكر
|
3
|
4530
|
2
|
مساعد سائق معدات ثقيلة
|
الرابعة
|
ذكر
|
1
|
4530
|
3
|
سائق معدات ثقيلة
|
الرابعة
|
ذكر
|
19
|
4530
|
4
|
فني دعم مساعد
|
الخامسة
|
ذكر
|
5
|
5240
|
5
|
مساح
|
الخامسة
|
ذكر
|
11
|
5240
|
6
|
مراقب انشاءات
|
الخامسة
|
ذكر
|
12
|
5240
|
7
|
مراقب طرق
|
الخامسة
|
ذكر
|
3
|
5240
|
8
|
باحث قانوني مساعد
|
السادسة
|
ذكر
|
3
|
6065
|
9
|
محقق قانوني مساعد
|
السادسة
|
ذكر
|
1
|
6065
|
10
|
مفتش إداري مساعد
|
السادسة
|
ذكر
|
3
|
6065
|
11
|
محاسب مساعد
|
السادسة
|
ذكر
|
8
|
6065
|
12
|
مهندس مدني مساعد
|
السابعة
|
ذكر
|
39
|
7010
|
13
|
باحث قانوني
|
الثامنة
|
ذكر
|
3
|
8010
|
14
|
أمين وثائق
|
الخامسة
|
أنثى
|
1
|
5240
|
15
|
مفتش إداري مساعد
|
السادسة
|
أنثى
|
1
|
6065
|
16
|
باحث عمليات موارد بشرية
|
السادسة
|
أنثى
|
1
|
6065
|
17
|
باحث تطوير موارد بشرية مساعد
|
السادسة
|
أنثى
|
2
|
6065
|
18
|
مأمور مشتريات
|
السادسة
|
أنثى
|
1
|
6065
|
19
|
مدقق مناقصات
|
السادسة
|
أنثى
|
3
|
6065
|
20
|
مساعد إداري
|
السادسة
|
أنثى
|
3
|
6065
|
21
|
محلل نظم
|
السابعة
|
أنثى
|
4
|
7010
طريقة التقديم على وظائف وزارة النقل
وأعلنت وزارة النقل السعودية، أن التقديم بدأ اليوم الأحد الموافق 1440/10/13هـ الساعة 7:00 صباحاً وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1440/10/17هـ الساعة 12:00 مساءً، وذلك من خلال بوابة جدارة، عبر الرابط التالي: اضغط هنا