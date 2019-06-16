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علمت "الخليج 365" أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أصدر قراراً بتشكيل لجنة مختصة في الترقيات لما دون المرتبة العاشرة، ومن المنتظر أن يستفيد من هذا القرار السواد الأعظم من الإداريين والإداريات في المدارس بعد ركود طويل، وأيضاً الموظفون في الوزارة وإدارات التعليم والمكاتب التابعة لها.
وقرر "آل الشيخ" تشكيل لجنة الترقيات برئاسة وكيل الوزارة للموارد البشرية، وعضوية كل من المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة، ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، وسكرتارية مدير إدارة الترقيات.
ويأتي توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ من مبدأ اهتمامه بشريحة الإداريين والإداريات؛ حيث الخليج 365 أن ألغى عودتهم للميدان والمقررة في شهر ذي القعدة المقبل، وأمر بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودتهم مع زملائهم المعلمين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وجدولتها بما ينسجم مع مهام عملهم.
ويعدّ قرار تشكيل لجنة الترقيات لما دون المرتبة العاشرة بارقة أمل جديدة في سماء الإداريين والإداريات في تطوير سلّمهم الوظيفي، وهذا الإجراء كفيل ببث روح العطاء في نفوسهم.
في بارقة أمل.. وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل لجنة ترقيات ما دون "العاشرة"عيسى الحربي الخليج 365 2019-06-16
علمت "الخليج 365" أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أصدر قراراً بتشكيل لجنة مختصة في الترقيات لما دون المرتبة العاشرة، ومن المنتظر أن يستفيد من هذا القرار السواد الأعظم من الإداريين والإداريات في المدارس بعد ركود طويل، وأيضاً الموظفون في الوزارة وإدارات التعليم والمكاتب التابعة لها.
وقرر "آل الشيخ" تشكيل لجنة الترقيات برئاسة وكيل الوزارة للموارد البشرية، وعضوية كل من المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة، ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، وسكرتارية مدير إدارة الترقيات.
ويأتي توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ من مبدأ اهتمامه بشريحة الإداريين والإداريات؛ حيث الخليج 365 أن ألغى عودتهم للميدان والمقررة في شهر ذي القعدة المقبل، وأمر بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودتهم مع زملائهم المعلمين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وجدولتها بما ينسجم مع مهام عملهم.
ويعدّ قرار تشكيل لجنة الترقيات لما دون المرتبة العاشرة بارقة أمل جديدة في سماء الإداريين والإداريات في تطوير سلّمهم الوظيفي، وهذا الإجراء كفيل ببث روح العطاء في نفوسهم.
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
02:51 PM
برئاسة وكيل الوزارة للموارد البشرية في إطار اهتمامه بشريحة الإداريين والإداريات
علمت "الخليج 365" أن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أصدر قراراً بتشكيل لجنة مختصة في الترقيات لما دون المرتبة العاشرة، ومن المنتظر أن يستفيد من هذا القرار السواد الأعظم من الإداريين والإداريات في المدارس بعد ركود طويل، وأيضاً الموظفون في الوزارة وإدارات التعليم والمكاتب التابعة لها.
وقرر "آل الشيخ" تشكيل لجنة الترقيات برئاسة وكيل الوزارة للموارد البشرية، وعضوية كل من المشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة، ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، وسكرتارية مدير إدارة الترقيات.
ويأتي توجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ من مبدأ اهتمامه بشريحة الإداريين والإداريات؛ حيث الخليج 365 أن ألغى عودتهم للميدان والمقررة في شهر ذي القعدة المقبل، وأمر بتعديل التقويم الدراسي لتكون عودتهم مع زملائهم المعلمين بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وجدولتها بما ينسجم مع مهام عملهم.
ويعدّ قرار تشكيل لجنة الترقيات لما دون المرتبة العاشرة بارقة أمل جديدة في سماء الإداريين والإداريات في تطوير سلّمهم الوظيفي، وهذا الإجراء كفيل ببث روح العطاء في نفوسهم.
، في بارقة أمل.. وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل لجنة ترقيات ما دون "العاشرة" ،
المصدر : الخليج 365
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