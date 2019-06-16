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أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم، اختبار الكفاءة في اللغة الصينية (HSK)، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى السعودية، برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ويشرف عليه مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة بمبنى وادي جدة.
وقام وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني بجولة في مقر اختبار الكفاءة في اللغة الصينية (HSK)، واطلع على سير الاختبارات، والتي تتضمن 6 مستويات، وتهدف إلى قياس مستوى اللغة الصينية لغير الناطقين بها من حيث استخدامها في الحياة اليومية والأكاديمية؛ حيث تأتي ضمن برامج متنوعة لمركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة، تشمل دورات تدريبية ورحلات علمية لدولة الصين يشرف عليها نخبة من المختصين في مجال اللغة الصينية.
وفي ختام الجولة أثنى الحياني على الجهود المبذولة من مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية، والذي يأتي استجابة للتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإدراج اللغة الصينية في المدارس والجامعات السعودية؛ حيث يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين الجامعة وعدد من الجامعات الصينية المتميزة، وتعزيز الشراكات في المجالات التعليمية والبحثية والثقافية.
بدوره، بيّن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن مبادرة تخصيص اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية، يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في نشر اللغة الصينية وتعليمها في المدارس والجامعات؛ بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ مشيرًا إلى أنه تم استقبال طلبات التسجيل لاختبار الكفاءة في اللغة الصينية عبر رابط إلكتروني على موقع الجامعة، وسيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق العديد من البرامج التدريبية وتشمل جميع فئات المجتمع.
"جامعة المؤسس" تطلق اختبار الكفاءة في اللغة الصينية "HSK"عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-06-16
أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم، اختبار الكفاءة في اللغة الصينية (HSK)، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى السعودية، برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ويشرف عليه مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة بمبنى وادي جدة.
وقام وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني بجولة في مقر اختبار الكفاءة في اللغة الصينية (HSK)، واطلع على سير الاختبارات، والتي تتضمن 6 مستويات، وتهدف إلى قياس مستوى اللغة الصينية لغير الناطقين بها من حيث استخدامها في الحياة اليومية والأكاديمية؛ حيث تأتي ضمن برامج متنوعة لمركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة، تشمل دورات تدريبية ورحلات علمية لدولة الصين يشرف عليها نخبة من المختصين في مجال اللغة الصينية.
وفي ختام الجولة أثنى الحياني على الجهود المبذولة من مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية، والذي يأتي استجابة للتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإدراج اللغة الصينية في المدارس والجامعات السعودية؛ حيث يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين الجامعة وعدد من الجامعات الصينية المتميزة، وتعزيز الشراكات في المجالات التعليمية والبحثية والثقافية.
بدوره، بيّن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن مبادرة تخصيص اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية، يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في نشر اللغة الصينية وتعليمها في المدارس والجامعات؛ بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ مشيرًا إلى أنه تم استقبال طلبات التسجيل لاختبار الكفاءة في اللغة الصينية عبر رابط إلكتروني على موقع الجامعة، وسيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق العديد من البرامج التدريبية وتشمل جميع فئات المجتمع.
16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
01:57 PM
الأول من نوعه بالمملكة وفق توجيهات القيادة لتعزيز التبادل الثقافي
أطلقت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم، اختبار الكفاءة في اللغة الصينية (HSK)، الذي يُعد الأول من نوعه على مستوى السعودية، برعاية مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ويشرف عليه مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة بمبنى وادي جدة.
وقام وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني بجولة في مقر اختبار الكفاءة في اللغة الصينية (HSK)، واطلع على سير الاختبارات، والتي تتضمن 6 مستويات، وتهدف إلى قياس مستوى اللغة الصينية لغير الناطقين بها من حيث استخدامها في الحياة اليومية والأكاديمية؛ حيث تأتي ضمن برامج متنوعة لمركز تبادل العلوم والثقافة الصينية بالجامعة، تشمل دورات تدريبية ورحلات علمية لدولة الصين يشرف عليها نخبة من المختصين في مجال اللغة الصينية.
وفي ختام الجولة أثنى الحياني على الجهود المبذولة من مركز تبادل العلوم والثقافة الصينية، والذي يأتي استجابة للتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإدراج اللغة الصينية في المدارس والجامعات السعودية؛ حيث يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والأكاديمي بين الجامعة وعدد من الجامعات الصينية المتميزة، وتعزيز الشراكات في المجالات التعليمية والبحثية والثقافية.
بدوره، بيّن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن مبادرة تخصيص اختبارات الكفاءة في اللغة الصينية، يأتي اتساقًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في نشر اللغة الصينية وتعليمها في المدارس والجامعات؛ بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030؛ مشيرًا إلى أنه تم استقبال طلبات التسجيل لاختبار الكفاءة في اللغة الصينية عبر رابط إلكتروني على موقع الجامعة، وسيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق العديد من البرامج التدريبية وتشمل جميع فئات المجتمع.
، "جامعة المؤسس" تطلق اختبار الكفاءة في اللغة الصينية "HSK" ،
المصدر : الخليج 365
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