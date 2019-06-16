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تداول ناشطون تغريدات دينية للمواطن فارس بن عقاب الرخيص الذي توفي غرقاً في مسبح استراحة بحي الربيع في محافظة رفحاء قبل ثلاثة أيام.
وكان المتوفى قد دعا إلى طلب رضا الله وقراءة القرآن، وأشار إلى فضل الصدقة والاستغفار.
ونعى المغردون الراحل بعبارات مبكية تناولت مآثره ودماثة أخلاقه ومواقفه الإنسانية.
وانهالت كلمات الرثاء والتعزية والدعاء الصادق للراحل، وعبّر المغردون عن حزن عميق وفقد موجع وخسارة كبيرة شعرو بها وعاشوها.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما طلبه غريق رفحاء قبل وفاته بـ 3 أيام.. ونشطاء يرثونه بعبارات مبكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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