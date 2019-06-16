هذا ما طلبه غريق رفحاء قبل وفاته بـ 3 أيام.. ونشطاء يرثونه بعبارات مبكية

تداول ناشطون تغريدات دينية للمواطن فارس بن عقاب الرخيص الذي توفي غرقاً في مسبح استراحة بحي الربيع في محافظة رفحاء قبل ثلاثة أيام.

وكان المتوفى قد دعا إلى طلب رضا الله وقراءة القرآن، وأشار إلى فضل الصدقة والاستغفار.

ونعى المغردون الراحل بعبارات مبكية تناولت مآثره ودماثة أخلاقه ومواقفه الإنسانية.

وانهالت كلمات الرثاء والتعزية والدعاء الصادق للراحل، وعبّر المغردون عن حزن عميق وفقد موجع وخسارة كبيرة شعرو بها وعاشوها.

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